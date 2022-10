Homem tenta matar esposa, sequestra filho recém-nascido e foge em MT

Segundo a Polícia Civil, a equipe foi notificada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar no local, a vítima já recebia atendimento médico. A mulher relatou que ela, o marido e o bebê voltavam da Lagoa Azul, quando começou uma discussão entre o casal dentro do veículo.

A vítima ainda informou que foi agredida e, ao ver que ele retirou um revólver do porta-luvas, ela pulou do carro em movimento. Em seguida, o agressor desceu do automóvel, bateu a arma na cabeça dela e fugiu com o filho e dizia que mataria a criança.