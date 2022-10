Grupos teatrais de Campo Verde fazem bonito na final estadual do FETRAN

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os grupos de teatros de Campo Verde que participaram da final do Festival Estudantil Temático: Teatro para o Transito (FETRAN) realizada entre os dias 17 e 21 de outubro, no Cine Teatro Cuiabá, em Cuiabá, fizeram bonito. Os prêmios recebidos demonstram que Campo Verde continua sendo destaque na cena teatral mato-grossense.

Na categoria Infantojuvenil, o Grupo Metamorfose conquistou o segundo lugar com a peça “Ser livre não é ter duas asas”. O espetáculo garantiu a Lucas Lyon o prêmio de “Melhor Diretor” e recebeu o prêmio de “Melhor Texto”.

Na categoria Juvenil, a atriz Nátally Kawane foi indicada para o prêmio de “Melhor Atriz”, enquanto que na categoria Infantojuvenil, o Grupo do Projeto Sementes do Futuro, desenvolvido pelo Grupo Bom Futuro, em Campo Verde, foi indicado para o prêmio de “Melhor Texto”, com a peça “Do outro lado”, espetáculo que foi o grande campeão da categoria. Davy Luis Coutinho Lopes, do grupo da Escolas Municipal São Lourenço, ganhou o prêmio de “Melhor Ator” na categoria Infantil.

O FETRAN/MT, que este ano teve sua 17ª edição, é uma realização da Polícia Rodoviária Federal em parceria com o DETRAN de Mato Grosso.