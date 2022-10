Grupo Metamorfose apresenta “Ser livre não é ter duas asas”, sexta-feira no Centro Cultural

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Para quem é fã do teatro, a pedida para a próxima sexta-feira (14) é assistir à peça “Ser livre não é ter duas asas”. O espetáculo será encenado pelo grupo Metamorfose, a partir das 19 horas, no Centro Cultural de Campo Verde com entrada gratuita.

O Grupo Metamorfose, formado por atores locais, vai representar Campo Verde na final estadual do Festival Temático Teatro para o Trânsito (FETRAN), na categoria juvenil, que será realizado em Cuiabá, na próxima semana.

A apresentação do espetáculo na próxima sexta-feira, será uma maneira do Grupo Metamorfose mostrar ao público campo-verdense o que a cena teatral local está produzindo e que será levada para a Capital.