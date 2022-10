Gasolina e etanol voltam a registrar oscilação nos preços em MT

O diretor-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Mato Grosso (Sindipetróleo), Nelson Soares Junior, explica que esses valores da alta do mercado internacional precisam ser repassados aos consumidores.

“Ainda que a Petrobrás não tenha aumentado o preços dos combustíveis, o que a gente tem visto é aumento no preço, principalmente, do diesel e da gasolina no mercado internacional. Então quem está importando está pagando mais caro e acaba tendo que repassar isso para os preços independente do petróleo brasileiro”

O proprietário de um posto de combustível, Fausto Masso, disse que a escassez de diesel por causa da guerra da Ucrânia afetou as bombas e os preços podem subir ainda mais.

“A gente também está vivendo um período de aumento das cotações internacionais devido as crises mundiais e, principalmente, devido a guerra. Com a escassez de diesel no mercado internacional, a gente vê vários países da Europa com falta de combustíveis na bomba. Por enquanto, ainda não há impacto muito grande nos preços, mas pode vir a subir porque a tendência é de alta no mercado internacional”, disse.

No caso do preço do litro do etanol, que ficou em média, R$ 0,20 mais caro de um dia para os municípios de Tangará da Serra, Rondonópolis, Cuiabá e em várias outras cidades de Mato Grosso, já está fazendo diferença para os consumidores.

O consumidor também lembra que esse é o segundo aumento do mês, chegando a R$ 0,50 de alta. Há uma semanada, ainda se encontrava o litro do etanol abaixo de R$ 3 na capital.

O diretor-executivo disse que o aumento do etanol se deu devido a uma recomposição.