Garimpo no Centro Histórico – Advogado é multado em R$ 417 mil por crime ambiental em casarões

Do: MidiaNews

Dono de terrenos foi autuado por Secretaria; ele afirmou que obra seria para shopping horizontal

O advogado Cláudio Campos Araújo foi multado em R$ 417,5 mil pela Prefeitura de Cuiabá por escavações em três casarões antigos no Centro Histórico de Cuiabá, que possivelmente estaria sendo usados para garimpo ilegal.

A notificação foi enviada pela Secretaria de Ordem Pública (Sorp).

Na semana passada, fiscais da Sorp embargaram as obras nas residências dispostas ao lado da Escadaria do Beco Alto, uma de um lado e as outras duas do outro. A região é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Segundo a Pasta, o advogado praticou crime ambiental, com agravantes de reincidência por ter cometido a infração em proveito próprio e não ter as devidas licenças para realização da obras.

Ainda conforme a Sorp, no local verificou-se que além de crimes ambientais, também estaria ocorrendo à exploração de mão de obra de moradores em situação de rua, em em condição análoga à de escravidão, além da depredação de casarões históricos tombados como patrimônio histórico.

Moradores da região, que fica próximo da Praça da Mandioca, durante a noite e aos finais de semana, caminhões deixam o local carregados de terra e entulho.

No local, foram encontradas muitas pedras que são grandes obstáculos para a passagem de pedestres nas calçadas.

Shopping horizontal À equipe de fiscalização, o proprietário dos três casarões justificou que são realizadas obras para um muro de contenção. Ele negou o crime e alegou que pretende construir um shopping horizontal na propriedade. O terreno é do tamanho de uma casa residencial. Aos fiscais, também negou utilizar mão em condição análoga à de escravidão.