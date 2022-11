Estudante de Nutrição morre um mês após explosão de lancha

Do: MidiaNews

O acidente que matou três pessoas aconteceu no Lago Romancini, em Lucas do Rio Verde

O estudante de Nutrição Vinicius Lopes Marcari, de 24 anos, morreu após ficar 35 dias internado no Hospital Regional de Sorriso. Ele teve 80% do corpo queimado após a explosão de uma lancha no Lago Romancini, em Lucas do Rio Verde.

Outras duas pessoas morreram em decorrência do acidente. A arquiteta Rita de Cássia Fernandes Lírio, de 25 anos, foi a primeira vítima ainda no local da tragédia. Duas semanas depois o empresário Douglas Zache, de 30 anos, também não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a imprensa local, as queimaduras no corpo de Vinicius foram de terceiro grau, e seu quadro vinha se agravando nos últimos dias.

Seu corpo foi velado no domingo à noite em Sinop e, durante a madrugada, foi transladado para Pradópolis (SP), onde será sepultado.

Nas redes sociais amigos e familiares lamentaram a morte do rapaz.

“Rita e Vinicius vocês serão eternamente lembrados por nossa família, nós amamos vocês, que Deus os receba de braços abertos! […] Jamais serão esquecidos. Todos nossos bons momentos ficarão eternizados em nossa mente e em nossos corações”, dizia uma das publicações.

“Não tenho nem palavras nesse momento. Te conheci um menino, te vi virar um adolescente, um homem e a vida adulta nos colocou distantes um do outro ,agora eternamente… Mas nunca vou me esquecer muleke de tudo que vivemos”, dizia outra.