Escavação no Centro Histórico – Prefeitura de Cuiabá embarga obra e suspeita de garimpo ilegal

Do: MidiaNews

Dono tem 10 dias para apresentar documentação; caso será encaminhado às polícias Civil e Federal

A Prefeitura de Cuiabá embargou uma obra com escavações que vinha sendo realizada em casarões antigos no Centro Histórico de Cuiabá na manhã desta sexta-feira (14). A suspeita é de que no local esteja havendo garimpo ilegal.

Imagens divulgadas pelo Município mostram o solo esburacado no quintal de diversas casas é a paisagem principal, rodeada por areia, água parada e pedregulhos.

Em entrevista à TV Vila Real, o secretário municipal de Ordem Pública, Leovaldo Emanoel Sales da Silva, falou sobre a suposta obra e as suspeitas de que ele seja, na verdade, um garimpo ilegal.

“Não tem nenhuma característica de obra, nenhum alvará que sustente o que está sendo feito aqui. Não existe acompanhamento de um responsável técnico”.

De acordo com o secretário, a obra foi embargada até que o responsável apresente a documentação necessária que a regulamente. Ele tem o prazo de 10 dias para apresentar a documentação.

“Até isso acontecer nos vamos pedir aos órgãos de investigação criminal, através da Delegacia de Meio Ambiente, e também a Policia Federal, para verificar a denúncia de prática de garimpo ilegal”, explicou.

A descoberta das supostas obras se deu há cerca de dois meses, quando um funcionário do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) fez uma visita à Prefeitura, alertando sobre as obras.

“Descobrimos algumas informações que nos vamos compartilhar com a Policia no sentido de auxiliar nas investigações daqui pra frente”.

O secretário descarta que tenha havido descuido por parte do Iphan, uma vez que há relatos de ameaças.

Ainda de acordo com o secretário, muitos dos que trabalham na suposta obra moram em albergues, ganhando diárias que variam entre R$ 50 e R$ 100.

“O nosso objetivo de muitos anos é transformar o Centro Histórico em um centro cultural, centro do turismo e trazer o fomento do comercio”, concluiu.