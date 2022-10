Equipe do Samu recebe nova ambulância para atendimentos em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde entregou nesta terça-feira (4) uma nova ambulância para uso da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que atende a área urbana e rural do município. O novo veículo já apresenta a estrutura adequada e equipamentos que darão o suporte necessário às vítimas, em casos de urgência e emergência.

Participaram do ato de entrega das chaves, na sede da 11ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, o prefeito Alexandre Lopes, a vice-prefeita e secretária municipal de Saúde, Edna Queiroz, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Campo Verde, Henrique Soares, e as equipes de plantão do Samu e Corpo de Bombeiros.

A secretária municipal de Saúde e vice-prefeita, Edna Queiroz, destaca que a nova viatura, adquirida com recursos federais, é um reforço importante para a Saúde de Campo Verde. “Estamos entregando, através desta parceria, um veículo novo e ágil, garantindo a qualidade e a segurança de toda equipe do Samu e da população. Esperamos que ninguém precise, mas, se precisar, estaremos preparados para socorrer”, disse.

Para a coordenadora do Samu no município, Izabelle Bertotti, a viatura bem equipada é fundamental para oferecer à população o melhor atendimento. “A nova ambulância possui maca, cilindro de oxigênio e toda a estrutura necessária para oferecer o acolhimento ao paciente que precisar de socorro”, explica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência funciona 24 horas e pode ser acionado através do número 192. As equipes se deslocam diariamente para atendimento emergencial em vias públicas, locais de trabalho e residências.

O prefeito Alexandre Lopes reforça o compromisso da administração municipal em oferecer apoio e condições às equipes, para que o trabalho seja exercido da melhor forma. “Campo Verde está crescendo e, nesta dinâmica, estamos atentos ao suporte que precisa ser dado à saúde. Em situações de acidentes ou qualquer outra dificuldade, a população poderá contar com a estrutura adequada. Essa parceria com o governo federal permite que a oferta de serviço seja mais eficiente”, conclui.