“É reprovável”, diz governador de MT sobre prefeitos que oferecem benefícios a eleitores de Bolsonaro

O prefeito de Tarapuh, a 414 km da capital, também se retratou publicamente, após o Ministério Público Eleitoral sugerir à Justiça multa de R$ 300 mil por dia, caso promovesse ou realizasse o sorteio de um carro 0 km aos moradores, se a cidade fosse a líder do estado em número de votos em Bolsonaro, como prometeu em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

“Lamento que esses prefeitos tenham cometido estes equívocos. Equívocos estão sendo cometidos, alguns movidos pela boa intenção de querer ajudar e acabam fazendo algo que está ao arrepio da Legislação Brasileira. É reprovável”, disse Mauro Mendes à Globo News.

O governador mato-grossessense comentou também sobre o segundo turno das eleições e disse defender um segundo turno com respeito aos candidatos e à legislação.

“Tenho defendido muito que a eleição transcorra, primeiro, com respeito ao adversário, que não haja nenhum tipo de agressão, coação, que isso seja uma festa da democracia. Lamentavemente, o Brasil está muito dividido, as pesquisas mostram isso. É momento de a gente ter muita tranquilidade, fazer campanha com respeito, respeito a própria legislação, respeito ao cidadão brasileiro que, espero eu, escolha aquele que ele julgue melhor para cuidar do nosso país”, falou.

Governabilidade

O União Brasil prepara uma reunião com representantes de outros partidos para tentar formar a maior bancada da Câmara dos Deputados na próxima legislatura. Questionado como ficaria a governabilidade, caso o candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva, vença as eleições, Mendes disse acreditar no “amadurecimento da democracia brasileira”.

“Eu ainda trabalho com a expectativa de que o presidente Bolsonaro possa ganhar e vai ganhar essas eleições. Entretanto, eu acredito muito também no amadurecimento da democracia brasileira, das instituições e o debate no congresso, o debate plural, com vários partidos. Ele sempre vai acontecer e um presidente tem que ter habilidade para se relacionar com isso. O Congresso Nacional é eleito não para servir um presidente. Ele é eleito para servir o país, para representar seu estado, fazer leis, fiscalizar, olhando para a maioria dos brasileiros que eles, de alguma forma, representam, cada um pelo seu estado”, concluiu.

“Eu acredito que seja Lula, seja Bolsonaro, eu espero que o Congresso Brasileiro tenha maturidade para fazer a defesa dos interesses dos brasileiros e que não prejudiquem o nosso país. Mas continuo acreditando que Bolsonaro vai ganhar as eleições”, finalizou.