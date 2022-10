“Dia das Crianças” terá pedalada e sorteio de bicicletas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Dia das Crianças, que em Campo Verde será comemorado no próximo sábado (15), terá pedalada, sorteio de bicicletas, distribuição de doces, pipoca, cachorro-quente e refrigerante.

De acordo com a programação, serão sorteadas bicicletas entre os participantes. Cupons para concorrer às bicicletas, doadas por apoiadores do evento, serão distribuídos nas escolas, sendo um para cada criança com idade até 12 anos. Do sorteio participarão até mesmo as crianças que não estiverem presentes. Todas elas receberão medalhas de participação.

No sábado (15) será realizada a 2ª Pedalada das Crianças. A concentração será no final da Avenida Brasil, em frente ao Hotel Lorys, a partir das 7h00, com dispersão no Parque das Araras.

A programação do “Dia das Crianças” inclui a realização de gincana, brinquedos infláveis, pula-pula, pintura facial, apresentação de peça teatral e a distribuição de 4 mil picolés, 4 mil cachorros-quentes, algodão-doce, pipoca, 4 mil kits de doces (bombom, balas, pirulitos e pipoca doce) e refrigerantes. Os pedalinhos do Parque das Araras estarão liberados para uso das 9h00 às13h00. A festa do “Dia das Crianças”, é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com as demais secretarias municipais.