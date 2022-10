Curso de fabricação de conservas é encerrado com êxito

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, tem desenvolvido ações que visam melhorar a qualidade de vida da população. Uma dessas ações é a capacitação profissional.

Nesta quarta-feira, 12 participantes -11 mulheres e 1 homem, encerraram com êxito o curso de fabricação caseira de conservas e molhos vegetais e hortaliças.

Realizado em parceria com o SENAR, o curso teve 24 horas de duração e foi realizado na sede da Associação dos Servidores Municipais de Campo Verde (ASSEMCAVE).

O aposentado Reis Soares foi um dos participantes e comentou que o curso foi uma forma de ampliar seus conhecimentos culinários e também uma opção para aumentar os rendimentos. “A gente sempre tem aquela curiosidade”, disse ele. “E não sabemos se amanhã vamos precisar fazer alguma coisa para ter uma renda melhor”, continuou. “O curso foi ótimo, agora é só praticar”, completou.

Instrutora do SENAR, Bianca Oliveira explicou que a proposta dos cursos ofertados pela instituição é qualificar os participantes de maneira que eles possam aumentar a renda, além de produzir para o consumo próprio, melhorando a alimentação. O curso de conservas, segundo ela, também contribui com a conservação dos alimentos, aumentando o tempo para utilização e proporcionando economia no orçamento doméstico.

Durante o curso, os participantes aprenderam técnicas para produzir, além das conservas vegetais e de hortaliças, molho de tomate, catchup e chutney de manga. “Nós trabalhamos a economia dos produtos que utilizamos e também para melhorar a qualidade da alimentação, porque são vegetais e hortaliças, inserindo esses produtos na alimentação das famílias dos participantes”, enfatizou Bianca Oliveira.

Bruna Kelly dos Santos Cordeiro também participou do curso e avaliou positivamente os resultados alcançados. “Foi muito bom, foi mais um aprendizado. Foi ótimo”, disse ela.