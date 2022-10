Cultura de Campo Verde lança 2° Festival de Desenho

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Estão abertas e seguem até o dia 3 de novembro, as inscrições para o 2° Festival de Desenho promovido pelo Centro Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde.

O tema do Festival este ano é “Preservar hoje é a garantia do amanhã”. As inscrições podem ser feitas na Biblioteca Municipal Dona Maria Carlosso Finn, localizada na Praça São João Paulo II, na região central de Campo Verde, das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, podendo se inscrever crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos.

Conforme informou o supervisor de Cultura Charles Pierre, este ano o Festival terá a seguinte premiação: Primeiro lugar: R$ 600,00, segundo lugar: R$ 500,00 e terceiro lugar: R$ 400,00. “O Festival é uma maneira de estimular a criatividade das crianças e dos adolescentes e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para a preservação do meio-ambiente”, enfatizou ele.

O resultado do Festival será divulgado no dia 8 de novembro, data em que também será feita a premiação dos vencedores.