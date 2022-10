Cuiabá tem três desfalques para jogo decisivo contra o Avaí

Do: MidiaNews

Time não poderá contar com o zagueiro Joaquim, o meia Denilson e o atacante Deyverson

O Cuiabá tem mais um duelo decisivo pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (27) às 19h na Arena Pantanal. O Dourado recebe o Avaí na Arena Pantanal, em jogo válido pela 34ª rodada da competição. Trata-se de um confronto direto na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

Na 18ª posição, com 31 pontos somados, o Dourado precisa da vitória. Triunfo sobre a equipe catarinense pode tirar o Cuiabá da zona de rebaixamento. O Avaí aparece logo atrás, com 28 pontos.

“Temos que encarar esse jogo com uma postura competitiva que o momento exige desde o início”, afirmou o técnico António Oliveira.

A equipe realizou três treinamentos visando o duelo com o Avaí. A preparação para a rodada 34 do Campeonato Brasileiro se encerrou nesta quarta-feira, com um trabalho tático na Arena Pantanal, palco da partida.

Para a partida contra o Avaí, António Oliveira não poderá contar com o zagueiro Joaquim, o meia Denilson e o atacante Deyverson, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O lateral-esquerdo Igor Cariús e o zagueiro Alan Empereur, desfalques na partida contra o Goiás por suspensão, voltam a ficar à disposição da Comissão técnica.

Os ingressos para a partida já estão à venda e custam a partir de R$10.

O jogo terá transmissão do Premiere, o canal pay-per-view do SporTV.