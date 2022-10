Cuiabá marca no fim, vence o Avaí e deixa zona do rebaixamento

Do: MidiaNews

Com o resultado, o time vai a 34 pontos e assume a 16ª colocação na tabela de classificação

Com um gol no finalzinho da partida, o Cuiabá conseguiu uma vitória importantíssima na luta para se manter na Série A do Brasileirão, na noite desta quinta-feira (27), na Arena Pantanal.

O time venceu o Avaí por 1 a 0 com gol de Pepê aos 45 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Dourado vai a 34 pontos, o mesmo que seu adversário direto, o Ceará, mas fica à frente por conta do número de vitórias, assumindo a 16ª colocação, já fora da zona de rebaixamento.

O gol do Dourado foi marcado após o time ganhar uma bola alta no meio de campo. Pepê ficou com ela, driblou um marcador e foi avançando até chutar com força e precisão no canto direito do goleiro Glédson.

O Cuiabá volta a campo no dia 1º de novembro, véspera de Dia de Finados. O time vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo no Estádio Nilton Santos.