Corpo de homem é encontrado degolado no interior de MT

Do: MidiaNews

O corpo de um homem foi encontrado degolado às margens da MT-020 em Paranatinga (distante a 373 km de Cuiabá), nesta quinta-feira (13). A vítima foi identificada como Elton Jonas Rosa Ribeiro, de 36 anos.

Conforme o registro, a Polícia Militar foi acionada às 8h45 por populares. O corpo de Elton estava caído entre troncos de árvore no Bairro Bica D’Água.

Ao chegar, a PM constatou o óbito e isolou o local para os trabalhos da Polícia Civil.

Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, ao chegar, apenas constatou o óbito.

Preliminarmente, foi constatado que havia cortes no pescoço de Elton possivelmente provocado por arma branca e o corpo foi desovado no local. A cena do crime foi isolada para os trabalhos da Polícia.

Enquanto peritos realizam os trabalhos iniciais, uma familiar da vítima chegou ao local. Ela ajudou na identificação dele.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Polícia Civil investiga o caso.