Comitiva de Alagoas conhece boas práticas de sustentabilidades desenvolvidas em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Uma comitiva formada por agentes de desenvolvimento do SEBRAE e secretários municipais de 15 municípios de Alagoas, esteve na manhã desta quinta-feira em Campo Verde, onde os integrantes puderam conhecer as boas práticas de sustentabilidade desenvolvidas nas escolas do município.

A visita demonstra que as ações implementadas no município têm repercutido, chamado a atenção e servido de modelo para outras cidades.

No Centro Educacional Paulo Freire, a comitiva conheceu o Projeto Recicla Verdinho, que troca embalagens recicláveis por vouchers que podem ser utilizados na compra de alimentos como frutas, verduras e legumes produzidos pela agricultura familiar e comercializados na Feira Livre Municipal. Além de contribuir com a preservação do meio ambiente, o Projeto proporciona uma alimentação mais saudável às famílias.

Também no Centro Educacional Paulo Freire, a comitiva conheceu a “Trilha da Saúde”, que corta a mata nativa existente no terreno da escola. A trilha começa e termina em um jardim e em uma horta cultivados pelos alunos e professores.

Tatiana Eigler, Agente de Desenvolvimento do SEBRAE explicou que o objetivo da visita foi de conhecer as boas práticas adotadas no município e leva-las para os municípios de Alagoas. A Cozinha Piloto, por centralizar todo o preparo da merenda escolar, que é feito com acompanhamento de nutricionistas, foi outro local visitado pela comitiva e que chamou a atenção dos visitantes.

“A parte da cozinha, eu penso, otimiza. A prefeitura tem que trabalhar o princípio da economicidade cada vez mais e quando você tem uma única cozinha que integra todo o preparo e a entrega é válido. E a comida sai com mais qualidade”, observa.

Tânia Ferreira da Silva é agente de desenvolvimento do SEBRAE em Palmeiras dos Índios, município de Alagoas com pouco mais de 70 mil habitantes. Ela avaliou positivamente o que viu e informou que as boas práticas desenvolvidas em Campo Verde serão levadas para os gestores do município alagoano. “Numa avaliação geral, tudo o que vimos aqui são bons exemplos que podemos aplicar em nosso município”, disse ela.

Tânia destacou o funcionamento da Cozinha Piloto, que, ressaltou ela, otimiza e garante a qualidade dos alimentos distribuídos as escolas. “Esse projeto de centralização do preparo da merenda escolar proporciona economia em vários segmentos e concentra a qualidade da merenda para todas as escolas de uma forma padronizada”, comentou.

A secretária municipal de Educação, Simoni Pereira Borges, comentou que a visita da comitiva de Alagoas foi um momento de integração e de diálogo entre os municípios, o que permite perceber aquilo que está sendo feito em outros lugares. “Para nós é extremamente interessante porque é um ato de reconhecimento daquilo que temos produzido. Quando eles vêm aqui, é na busca de uma boa prática, de ações que têm dado certo e que têm apresentado bons resultados”, frisou.