Comerciante é assassinado a tiros em bar durante o feriado

Do: MidiaNews

Vítima era monitorada por tornozeleira e seu estabelecimento já havia sido alvo de operações

O comerciante José Dias, de 62 anos, foi morto a tiros dentro do seu próprio estabelecimento na noite de quarta-feira (12), em Peixoto de Azevedo (a 696 quilômetros de Cuiabá).

Conforme a Polícia Civil, o corpo dele foi encontrado já sem vida, caído próximo ao balcão de atendimento do bar. Ele apresentava ao menos 4 perfurações provocadas por arma de fogo.

A esposa de José estava em casa, nos fundos do bar, quando o crime aconteceu. À Polícia, ela disse que ouviu os disparos, mas que quando chegou no local apenas encontrou o marido caído no chão.

Vizinhos alegaram ter visto dois homens em uma moto saindo do estabelecimento.

José era monitorado por tornozeleira eletrônica e seu empreendimento já foi alvo de mandados de busca e apreensão em operações contra o tráfico de drogas.

A Polícia Civil investiga o crime.