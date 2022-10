Com o tema “Construção do Plano Municipal de Esportes e Lazer”, 1ª Conferência Municipal de Esportes e Lazer será realizada esta semana em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esportes de Campo Verde realiza entre os dias 5 e 7 de outubro, a 1ª Conferência Municipal de Esporte e Lazer, que terá como tema central a “Construção do Plano Municipal de Esporte e Lazer”. O evento será realizado no Plenarinho da Câmara de Vereadores, com início às 19h00.

Além do eixo central, a Conferência abordará também outros três eixos secundários, porém de grande relevância na construção de um plano de trabalho eficiente e que contemple as necessidades da população tanto no setor esportivo quanto no de lazer.

Um dos eixos será: Esporte de Rendimento, Esporte de Participação e Esporte de Inclusão, que será trabalhado no primeiro dia da Conferência, entre as 19h00 e as 22h30. No segundo dia, os temas serão Esporte Educacional e Iniciação Esportiva, também no horário das 19h00 às 22h00. Fechando a Conferência, os temas serão Profissionais do Esporte e Lazer, e Estruturas Esportivas e Lazer. Os temas serão abordados pelos professores Ederson Andrades, Mônica Teixeira, Joami Cabeleira e Júlio Cesar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esportes, serão entregues certificados aos participantes da Conferência. A inscrição poderá ser feita através o link: https://surveyheart.com/form/6316044eda1a3544dd06252a.