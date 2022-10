Com apoio da secretaria de Cultura, Lazer e Esporte, Ciclistas promovem o 1° Cicloturismo de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Desde há muito tempo, a bicicleta é objeto de desejos de crianças e adultos, porém, nos últimos anos, os amantes do pedal formaram verdadeiras “tribos” que se reúnem periodicamente para percorrer pequenas, médias ou grandes distâncias seja como atividade esportiva ou simplesmente para apreciar a natureza de uma forma saudável e ecologicamente correta.

E como forma de fomentar o ciclismo e atrair mais adeptos para a atividade, os grupos de ciclistas Pedal Art e Poderosas do Pedal estão organizando, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, o 1° Cicloturismo de Campo Verde. O evento, que terá um percurso de aproximadamente 20 quilômetros, será realizado no dia 23 de outubro, com saída às 7h00 em frente ao Parque Recanto dos Pássaros, entre o Jardim América e o bairro Recanto dos Pássaros II.

O trajeto definido pelos organizadores será feito por estrada de terra, com trechos em meio à mata, travessia de riacho e café da manhã na chegada na comunidade histórica de Capim Branco. A elevação é de cerca de 300 metros.

De acordo com os organizadores, os ciclistas devem decidir se voltarão de bicicleta ou se providenciarão outro tipo de transporte para o retorno à cidade. Não haverá premiação, apenas medalhas aos participantes, limitados a um total de 150, e sorteio de brindes fornecidos por empresas apoiadoras do evento. As inscrições podem ser feitas pelos links abaixo:

https://forms.gle/LAfH1iP1C47g6FEi7

https://chat.whatsapp.com/IoHpH02JzzPGGpf86Dt8q1

https://www.strava.com/clubs/921121/group_events/1258187