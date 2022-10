Com a chegada da ferrovia, SENAI e Prefeitura de Campo Verde ofertarão cursos nas áreas de construção pesada e edificações

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com a implantação da Ferrovia Senador Vicente Vuollo, que ligará Rondonópolis à Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, passando por Campo Verde, e com a pavimentação da MT-140 até Nova Mutum, o município se tornará um dos mais importantes entroncamentos rodoferroviários da região Centro-Oeste.

A construção da ferrovia, além de abrir novas portas para investimentos nos mais variados setores econômicos, será também uma grande geradora de empregos durante sua implantação. E para atender à necessidade de mão-de-obra qualificada para a execução da obra, a Prefeitura Municipal e o SENAI/MT vão ofertar uma série de cursos voltados à construção pesada e construção civil/edificações.

Nesta segunda-feira (3), o SENAI divulgou a grade de cursos prevista para ser desenvolvida ao longo de 2023 na unidade de Campo Verde. A data para início das aulas ainda não está definida.

Ao todo serão ofertados 9 cursos na área de construção civil pesada, sendo eles: Armador de estruturas pesadas, montador de andaimes, formas e escoramento; operador de rolo compactador, trator de pneu e caminhão-pipa; operador de caminhão basculante, operador de caminhão betoneira, operador de escavadeira hidráulica, operador de motoniveladora, operador de pá-carregadeira e operador de retroescavadeira. Para cada curso será formada apenas uma turma com 20 vagas. O tempo de duração dos cursos varia de 164 a 270 horas.

O SENAI ofertará também uma série de cursos voltados à construção civil/edificações, como assentador de revestimentos cerâmicos, carpinteiro de estrutura de telhado, construtor de alvenaria e pintor de obras imobiliárias. Serão disponibilizadas 20 vagas por curso, com carga horaria de 170 a 270 horas-aulas.

“O que estamos fazendo referente à qualificação de mão-de-obra é uma verdadeira revolução”, disse o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira. “Precisamos preparar a nossa força de trabalho para uma nova fase que se inicia e que será vivenciada por Campo Verde, uma fase de desenvolvimento e crescimento”, completou.

A unidade do SENAI em Campo Verde funcionará na Avenida Eugênio Prati, no Loteamento Green Ville e será inaugurada nesta terça-feira (4). No dia 5 está previsto o início do curso de assistente contábil.