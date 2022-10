Coleta para preventivo de CA de útero poderá ser feita no período noturno

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Durante o mês de outubro, as mulheres de Campo Verde poderão fazer a coleta do material para exame de prevenção ao câncer de colo de útero nos períodos diurno e noturno em todas as unidades básicas de saúde, tanto da área urbana quanto da rural. Nas UBS localizadas na área urbana, a coleta do preventivo será estendida para período noturno.

“Sabemos o quanto esse tipo de câncer é perigoso e a prevenção ainda é a melhor forma de evita-lo. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura aumentam significativamente, por isso a importância de se fazer o exame preventivo”, comentou a secretária municipal de Saúde e vice-prefeita de Campo Verde, Edna Queiroz da Silva.

Diagnosticado em estágio ainda não invasivo ou em estágio I, as chances de cura para o câncer de colo de útero variam de 80% a 90%. Existe a possibilidade de cura em estágios posteriores, que diminuem conforme o avanço do quadro.

De acordo com a programação da SMS, nos dias 5, 11, 19 e 26, a coleta será realizada nas unidades básicas de saúde da área urbana das 17h00 às 20 horas. Na zona rural, a coleta terá a seguinte programação:

Dia 17: Assentamento Dom Osório, das 8h00 às 16h00.

Dia 18: Assentamento Santo Antônio da Fartura, das 8h00 às 16h00

Dia 19: Comunidade Limeira, das 7h30 às 10h00

Dia 19: Assentamento 28 de Outubro, das 13h30 às 16h00

Dia 20: Agrovila João Ponce de Arruda, das 7h30 às 10h00

Dia 21: Mata Grande, das 8h00 às 10h00.

De acordo como Instituto Nacional de Câncer, o câncer de colo de útero, também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano – HPV.

A infecção genital por esse vírus é muito frequente e na maioria das vezes não causa doença. Em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Essas alterações são descobertas facilmente no exame preventivo (conhecido também como Papanicolau), e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso, é importante a realização periódica do exame preventivo.

Com exceção do câncer de pele não melanoma, é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina (atrás do câncer de mama e do colorretal), e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.