Campo Verde recebe curso de Voluntariado de Proteção e Defesa Civil

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e a Secretaria Estadual Adjunta de Proteção e Defesa Civil, estão realizando nesta terça-feira o curso de Voluntariado de Proteção e Defesa Civil em Campo Verde.

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, 40 pessoas estão inscritas no curso que está sendo realizado no plenarinho da Câmara de Vereadores e terá 20 horas de duração, sendo 10 horas presenciais e 10 horas a distância. Após a conclusão do curso, que terá a parte presencial encerrada às 17h00 de hoje, todos os participantes receberão certificados.

Conforme explicou o superintendente de Proteção e Defesa Civil de Mato Grosso, tenente coronel Luiz Cláudio Pereira da Cruz, o conteúdo do curso de voluntariado de Proteção e Defesa Civil é composto por “Ações da Defesa Civil”, “Atendimento Pré-hospitalar”, “Abrigos Temporários” e “Serviço Voluntariado”.

“O objetivo é capacitar esses voluntários para que possam auxiliar tanto o município como a comunidade em geral nas ações de prevenção, preparação, mitigação, respostas e construção aos desastres que por ventura possam acontecer aqui no município”, explicou o superintendente da Defesa Civil de Mato Grosso. “E também auxiliar o Município nas ações preventivas”, completou.

Para a vice-prefeita e secretaria municipal de Saúde, Edna Queiroz, o curso vai garantir que em caso de necessidade, Campo Verde possa contar com pessoal apto a atuar nas emergências. “Nós estamos nos preparando para que, caso seja necessário, possamos agir com segurança”, destacou ela.

Para o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, ter um grupo de voluntários preparado para agir em situação de desastre ou de emergência, proporciona mais tranquilidade e maior rapidez nas respostas aos acidentes, sejam eles naturais ou não. “Esse é um agrupamento de pessoas que se faz necessário ter na cidade, diante de qualquer sinistro, qualquer ocasião que nos leve a pânico. Nada mais importante do que nós formarmos isso”, frisou o gestor.

O prefeito destacou que Campo Verde tem crescido e que existem nas cidades, empresas e regiões que necessitam de ações da Defesa Civil. “E nós estamos aqui para poder fortalecer isso e termos aqui essa formação para que, na hora que precisar, termos pessoas capacitadas para poder agir”, disse o prefeito.

Secretária municipal de Apoio à Segurança Pública, Viviane Bernardino Ferreira, observou que o conceito de Defesa Civil deve ser entendido como a participação de todos para a proteção de todos, e que treinamentos como o que está sendo realizado hoje são fundamentais. “Além do conhecimento, esse curso vai proporcionar o despertar para situações que mereçam atuação pontual, o fortalecimento das relações institucionais e o preparo para o desenvolvimento do município, mitigando riscos”, disse ela.