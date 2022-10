Campo Verde abre inscrições para o Curso gratuito de Técnico em Enfermagem

O município de Campo Verde foi contemplado com 60 vagas para o curso gratuito de Técnico em Enfermagem. As vagas são ofertadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, por meio da Escola de Saúde Pública. Uma grande oportunidade para quem busca capacitação profissional.

As aulas serão presenciais e terão início já em 2023. Os interessados em participar do Processo Seletivo para o preenchimento das vagas podem realizar a inscrição no período de 14 a 28 de outubro de 2022. É necessário ser brasileiro, maior de 18 anos, ter concluído o Ensino Médio e ter disponibilidade para o estágio.

A seleção consistirá em três etapas: análise dos documentos, pontuação de experiência no âmbito da saúde pública ou privada, e análise da carta de intenção. O resultado será divulgado no dia 5 de dezembro de 2022, no site da Escola de Saúde Pública, e nos murais do Escritório Regional de Saúde, das Unidades de Saúde e da Escola de Saúde Pública.

Inscrição:

O link do formulário para participar do Processo Seletivo está disponível no site da Prefeitura de Campo Verde – www.campoverde.mt.gov.br.

Entrevista:

A Gerente de Atenção Hospitalar, Rafaela Magri, está à disposição para entrevistas.

Contato: (66) 9.9995-9190.