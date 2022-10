Caminhoneiro morre e outro fica ferido em batida entre carretas

Do: MidiaNews

Motorista que sobreviveu foi resgatado pela Rota do Oeste e encaminhado ao hospital em estado grave

O motorista de um caminhão morreu após colidir em outro veículo de carga na manhã desta sexta-feira (21), na BR-163, em Nova Mutum (242 km ao norte de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu às 8h07, no km 574 da rodovia. Toda a pista ficou bloqueada por conta do acidente.

A equipe de resgate da Rota do Oeste prestou atendimento ao motorista que sobreviveu. Após ser socorrido em estado grave, a vítima foi encaminhada ao Hospital Hilda Stranger, em Nova Mutum.

O outro motorista foi declarado morto ainda no local. O acidente será investigado pela Polícia Civil.