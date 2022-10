Bombeiros acham corpo de estudante que se afogou em rio de MT

Do: MidiaNews

Robson Guilherme, de 25 anos, era estudante de agronomia da Unemat; Instituição lamentou a morte

O corpo do estudante de agronomia Robson Guilherme Ferreira Santos Filho, de 25 anos, foi encontrado na tarde de quarta-feira (26), a cerca de um quilômetro de onde ele se afogou, no Rio das Mortes em Nova Xavantina (a 547 quilômetros de Cuiabá).

Robson era aluno do Unemat (Universidade do Estado de Mato Grosso) no Município. A Instituição publicou uma nota lamentando a morte do rapaz. “Aos familiares e amigos, a Unemat deseja conforto e consolo pela perda”, disse em trecho da publicação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Robson foi encontrado por volta das 14h30. O corpo foi entregue à Polícia Civil, que acompanha o caso a partir de agora.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do rapaz.

“Garoto Humilde e se coração bom. Deus o receba de braços abertos”, disse uma.

“Quanta tristeza meu Deus! Que Deus conforte a família e dê um bom lugar a esse rapaz”, disse outra.

O acidente

Robson desapareceu na tarde de terça-feira (25) após tentar atravessar a nado o rio das mortes.

De acordo com as testemunhas, Robson estava acompanhado por outras pessoas, que também tentaram atravessar o rio.

Os demais não conseguiram realizar a travessia e voltaram para a margem.

Robson, no entanto, continuou tentando e acabou submergindo nas águas algumas vezes, até desaparecer.

Foram realizadas buscas nas superfícies e margens do rio até às 19h. Os trabalhos foram retomados na manhã desta quarta-feira (26) e durante a tarde ele foi encontrado.