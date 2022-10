Bolsonaro vence em 117 cidades de MT e Lula em 24; confira

Do: MidiaNews

Em Guarantã do Norte o atual presidente teve sua votação mais expressiva, com 77,63% do total

O presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu em 117 municípios de Mato Grosso, contra 24 do ex-presidente Lula (PT).

Ao todo, o atual ocupante do Palácio do Planalto recebeu 1.102.886 votos dos mato-grossenses, ou 59,84%. Já Lula teve 633.748 (34,39%).

Em várias cidades, a maioria delas do agro, Bolsonaro teve mais de 70% dos votos. Em Guarantã do Norte, ele obteve seu recorde no Estado, com 77,63% contra 18,62% do oponente.

Já Lula teve melhor desempenho em Nossa Senhora do Livramento com 65,78%. Lá Bolsonaro teve 28,87%.

Veja onde Jair Bolsonaro venceu:

Água Boa

Jair Bolsonaro: 74,63%

Lula: 21,96%

Alta Floresta

Jair Bolsonaro: 65,97%

Lula: 28,59%

Alto Araguaia

Jair Bolsonaro: 57,76%

Lula: 36,78%

Alto Boa Vista

Jair Bolsonaro 70,95%

Lula: 24,82%

Alto Garças

Jair Bolsonaro: 56,97%

Lula: 38,49%

Alto Taquari

Jair Bolsonaro: 62,01%

Lula: 33,07%

Apiacás:

Jair Bolsonaro: 58,03%

Lula: 37,38%

Araputanga

Jair Bolsonaro: 66,24%

Lula: 27,70%

Arenápolis

Jair Bolsonaro: 54,03%

Lula: 39,77%

Aripuanã

Jair Bolsonaro: 71,18%

Lula: 24,75%

Barra do Garças

Jair Bolsonaro: 55,70%

Lula: 38,22

Bom Jesus do Araguaia

Jair Bolsonaro: 57,09%

Lula: 38,68%

Brasnorte

Jair Bolsonaro: 68,90%

Lula: 27,27%

Campo Novo do Parecis

Jair Bolsonaro: 64,24%

Lula: 31,69%

Campo Verde

Jair Bolsonaro: 64,53%

Lula: 30,40%

Campos de Júlio

Jair Bolsonaro: 67,87%

Lula: 28,77%

Cana Brava do Norte

Jair Bolsonaro: 64,03%

Lula: 30,63%

Canarana

Jair Bolsonaro: 74,84%

Lula: 21,80%

Carlinda

Jari Bolsonaro: 52,60%

Lula: 41,17%

Castanheira

Jair Bolsonaro: 61,57%

Lula: 33,16%

Cláudia

Jair Bolsonaro: 71,16%

Lula: 24,89%

Cocalinho

Jair Bolsonaro: 53,26%

Lula: 43,82%

Colíder

Jari Bolsonaro: 76%

Lula: 18,97%

Colniza

Jari Bolsonaro: 71,08%

Lula: 24,67%

Comodoro

Jair Bolsonaro: 64,34%

Lula: 31,47%

Confresa

Jair Bolsonaro: 65,71%

Lula: 30,43%

Conquista D’Oeste

Jair Bolsonaro: 68,12%

Lula: 27,87%

Cotriguaçu

Jair Bolsonaro: 66,09%

Lula: 29,03%

Cuiabá

Jair Bolsonaro: 55,15%

Lula: 36,48%

Curvelândia

Jair Bolsonaro: 58,52%

Lula: 36,40%

Denise

Jair Bolsonaro: 50,87%

Lula: 44,23%

Diamantino

Jair Bolsonaro: 58,60%

Lula: 37,23%

Dom Aquino

Jair Bolsonaro: 51,49%

Lula: 42,13%

Feliz Natal

Jair Bolsonaro: 62,44%

Lula: 34,58%

Figueirópolis D’Oeste

Jair Bolsonaro: 71,46%

Lula: 23,30%

Gaúcha do Norte

Jair Bolsonaro: 65,48%

Lula: 31,39%

Glória d’Oeste

Jair Bolsonaro: 63,07%

Lula: 32,85%

Guarantã do Norte

Jair Bolsonaro: 77,63%

Lula: 18,92%

Guiratinga

Jair Bolsonaro: 48,27%

Lula: 44,90%

Indiavaí

Jair Bolsonaro: 53,43%

Lula: 41,94%

Ipiranga do Norte

Jair Bolsonaro: 70,18%

Lula: 26,51%

Itanhangá

Jair Bolsonaro: 76,96%

Lula: 21,10%

Itaúba

Jair Bolsonaro: 63,26%

Lula: 31,46%

Itiquira

Jair Bolsonaro: 55,21%

Lula: 38,21%

Jaciara

Jair Bolsonaro: 63,13%

Lula: 30,85%

Jauru

Jair Bolsonaro: 66,80%

Lula: 28,35%

Juara

Jair Bolsonaro: 71,55%

Lula: 23,49%

Juína

Jair Bolsonaro: 65,60%

Lula: 29,66%

Juruena

Jair Bolsonaro: 67,80%

Lula: 27,85%

Juscimeira

Jair Bolsonaro: 54,63%

Lula: 40,23%

Lambari d’Oeste

Jair Bolsonaro: 48,17%

Lula: 45,40%

Lucas do Rio Verde

Jair Bolsonaro: 70,37%

Lula: 25,53%

Luciara

Jair Bolsonaro: 50,61%

Lula: 44,73%

Marcelândia

Jair Bolsonaro: 73,88%

Lula: 23%

Matupá

Jair Bolsonaro: 69,59%

Lula: 26,38%

Mirassol d’Oeste

Jair Bolsonaro: 64%

Lula: 30,48%

Nobres

Jair Bolsonaro: 63,13%

Lula: 31,60%

Nova Bandeirantes

Jair Bolsonaro: 76,62%

Lula: 19,39%

Nova Canãa do Norte

Jair Bolsonaro: 67,74%

Lula: 26,35%

Nova Guarita

Jair Bolsonaro: 60,63%

Lula: 36,14%

Nova Lacerda

Jair Bolsonaro: 57,65%

Lula: 37,47%

Nova Marilândia

Jair Bolsonaro: 55,63%

Lula: 38,83%

Nova Maringá

Jair Bolsonaro: 67,63%

Lula: 29,41%

Nova Monte Verde

Jair Bolsonaro: 67,54%

Lula: 28,17%

Nova Mutum

Jair Bolsonaro: 70,49%

Lula: 25,49%

Nova Nazaré

Jair Bolsonaro: 52,04%

Lula: 42,90%

Nova Santa Helena

Jair Bolsonaro: 68,01%

Lula: 28,36%

Nova Ubiratã

Jair Bolsonaro: 64,44%

Lula: 31,60%

Nova Xavantina

Jair Bolsonaro: 64,27%

Lula: 30,88%

Novo Horizonte do Norte

Jair Bolsonaro: 61,16%

Lula: 31,51%

Novo Mundo

Jair Bolsonaro: 67,41%

Lula: 29,16%

Novo Santo Antônio

Jair Bolsonaro: 56,79%

Lula: 37,08%

Novo São Joaquim

Jair Bolsonaro: 64,16%

Lula: 31,60%

Paranaíta

Jair Bolsonaro: 64,32%

Lula: 30,39%

Paranatinga

Jair Bolsonaro: 65,28%

Lula: 30,01%

Pedra Preta

Jair Bolsonaro: 51,32%

Lula: 43,00%

Peixoto de Azevedo

Jair Bolsonaro: 53,29%

Lula: 42,13%

Pontal do Araguaia

Jair Bolsonaro: 52,73%

Lula: 41,55%

Pontes e Lacerda

Jair Bolsonaro: 70,77%

Lula: 23,60%

Porto Alegre do Norte

Jair Bolsonaro: 56,77%

Lula: 39,37%

Porto dos Gaúchos

Jair Bolsonaro: 69,62%

Lula: 26,20%

Porto Esperidião

Jair Bolsonaro: 51,01%

Lula: 45,41%

Primavera do Leste

Jair Bolsonaro: 71,32%

Lula: 24,19%

Querência

Jair Bolsonaro: 70,63%

Lula: 26,33%

Reserva do Cabaçal

Jair Bolsonaro: 51,15%

Lula: 41,13%

Ribeirão Cascalheira

Jair Bolsonaro: 62,56%

Lula: 32,86%

Ribeirãozinho

Jair Bolsonaro: 46,73%

Lula: 46,67%

Rio Branco

Jair Bolsonaro: 52,10%

Lula: 41,43%

Rondolândia

Jair Bolsonaro: 51,43%

Lula: 42,72%

Rondonópolis

Jair Bolsonaro: 59,56%

Lula: 34,47%

Salto do Céu

Jair Bolsonaro: 61,58%

Lula: 33,15%

Santa Carmem

Jair Bolsonaro: 73,34%

Lula: 22,54%

Santa Cruz do Xingu

Jair Bolsonaro: 63,59%

Lula: 32,46%

Santa Rita do Trivelato

Jair Bolsonaro: 62,89%

Lula: 31,81%

Santo Afonso

Jair Bolsonaro: 52,35%

Lula: 41,66%

Santo Antônio do Leste

Jair Bolsonaro: 58,74%

Lula: 36,19%

São Félix do Araguaia

Jair Bolsonaro: 57,26%

Lula: 37,69%

São José do Povo

Jair Bolsonaro: 49,93%

Lula: 43,22%

São José do Rio Claro

Jair Bolsonaro: 72,38%

Lula: 23,31%

São José do Xingu

Jair Bolsonaro: 53,71%

Lula: 42,80%

São José dos Quatro Marcos

Jair Bolsonaro: 64,26%

Lula: 30,66%

São Pedro da Cipa

Jair Bolsonaro: 49,18%

Lula: 45,90%

Sapezal

Jair Bolsonaro: 65,93%

Lula: 30,54%

Serra Nova Dourada

Jair Bolsonaro: 63,51%

Lula: 32,81%

Sinop

Jair Bolsonaro: 72,16%

Lula: 22,90%

Tabaporã

Jair Bolsonaro: 72%

Lula: 23,27%

Tangará da Serra

Jair Bolsonaro: 67,69%

Lula: 25,86%

Tapurah

Jair Bolsonaro: 73,05%

Lula: 23,62%

Terra Nova do Norte

Jair Bolsonaro: 60,94%

Lula: 34,01%

Torixoréu

Jair Bolsonaro: 48,43%

Lula: 45,47%

União do Sul

Jair Bolsonaro: 63,33%

Lula: 33,14%

Vale de São Domingos

Jair Bolsonaro: 71,96%

Lula: 24,67%

Várzea Grande

Jair Bolsonaro: 52,96%

Lula: 40,19%

Vera

Jair Bolsonaro: 67,24%

Lula: 28,25%

Vila Bela da Santíssima Trindade

Jair Bolsonaro: 51,17%

Lula: 43,07%

Vila Rica

Jair Bolsonaro: 64,92%

Lula: 30,92%

Veja onde Lula venceu:

Acorizal

Lula: 54,55%

Jair Bolsonaro: 40,58%

Alto Paraguai

Lula: 58,56%

Jair Bolsonaro: 35,36%

Araguaiana

Lula: 48,57%

Jair Bolsonaro: 45,04%

Araguainha

Lula: 57,13%

Jair Bolsonaro: 38,57%

Barão de Melgaço

Lula: 61,47%

Jair Bolsonaro: 33,41%

Barra do Bugres

Lula: 48,80%

Jair Bolsonaro: 45,52%

Cáceres

Lula: 46,78%

Jair Bolsonaro: 46,77%

Campinápolis

Lula: 56,51%

Jair Bolsonaro: 40,10%

Chapada dos Guimarães

Lula: 48,79%

Jair Bolsonaro: 45,56%

General Carneiro

Lula: 49,08%

Jair Bolsonaro: 46,75%

Jangada

Lula: 59,07%

Jair Bolsonaro: 35,90%

Nortelândia

Lula: 49,06%

Jair Bolsonaro: 44,22%

Nossa Senhora do Livramento

Lula: 65,78%

Jair Bolsonaro: 28,87%

Nova Olímpia

Lula: 51,83%

Jair Bolsonaro: 43,34%

Nova Brasilândia

Lula: 49,63%

Jair Bolsonaro: 42,63%

Planalto da Serra

Lula: 49,97%

Jair Bolsonaro: 44,58%

Poconé

Lula: 63,13%

Jair Bolsonaro: 32,74%

Ponte Branca

Lula: 58,87%

Jair Bolsonaro: 35,20%

Porto Estrela

Lula: 62,40%

Jair Bolsonaro: 32,75%

Poxoréu

Lula: 47,24%

Jair Bolsonaro: 46,08%

Rosário Oeste

Lula: 51,82%

Jair Bolsonaro: 42,67%

Santa Terezinha

Lula: 54,40%

Jair Bolsonaro: 39,88%

Santo Antônio do Leverger

Lula: 52,46%

Jair Bolsonaro: 41,51%

Tesouro

Lula: 50,92%

Jair Bolsonaro: 40,22%