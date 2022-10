Bicicletas sorteadas durante a “Festa das Crianças” são entregues aos ganhadores

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde fez a entrega na manhã de hoje, de dez bicicletas que foram sorteadas durante a “2ª Festa das Crianças”, realizadas no último dia 15, no Parque das Araras.

Os ganhadores que receberam os prêmios nesta quinta-feira não estavam presentes no dia do sorteio, que teve a participação de alunos das escolas municipais, estaduais e particulares. Foram sorteadas 53 bicicletas doadas por apoiadores do evento que reuniu mais de 3 mil pessoas entre adultos e crianças.

A “2ª Festa das Crianças”, que além do sorteio das bicicletas, teve também passeio ciclístico com entrega de medalhas aos participantes, distribuição de algodão doce, picolés, cachorro-quente, pipoca e refrigerantes; piscina de bolinha, pintura facial, pula-pula e vários brinquedos infláveis, foi uma realização da Secretaria Municipal de Assistência Social com o apoio de todas as demais secretarias municipais. Mais de 70 servidores trabalharam na organização da festa.

A entrega das bicicletas na manhã desta quinta-feira foi feita pelo prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e pela secretária de Assistência Social e primeira-dama, Rosilei Borges de Oliveira.