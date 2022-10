Ativista denuncia servidor que atropelou gato e não o socorreu

Do: MidiaNews

Atropelamento, ocorrido na terça-feira, foi registrado por câmeras de segurança de hotel

Um defensor da causa animal denunciou em seu Instagram um servidor da Secretaria de Estado de Saúde por atropelar e matar um gato, no estacionamento de um hotel em Sinop, e não prestar socorro.

O atropelamento, que ocorreu na terça-feira (18), foi filmado por câmeras de segurança do estabelecimento e divulgado no perfil do ativista Daniel Trindade, que disse ter registrado boletim de ocorrência sobre o caso.

“Ontem no final do dia fui procurado para orientar sobre essa situação e um boletim de ocorrência foi registrado, contra o servidor estadual e já estou por meio de ofício solicitando providências administrativa por parte da secretaria”, escreveu ele.

Na filmagem, é possível ver que a caminhonete anda lentamente no estacionamento e passa por cima do animal. Em seguida duas mulheres desembarcam do veículo.

Uma delas olha para trás antes de entrar na recepção do hotel, enquanto o animal agoniza, e a outra põe a mão na cabeça.

Em seguida, o condutor da caminhonete vai embora sem prestar socorro. Segundo Trindade, foi relatado que as duas mulheres avisaram o motorista que o animal estaria deitado no local, mas ele teria ignorado.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas retornou afirmando que não havia nenhum registro de ocorrência desse tipo na corporação.

A Secretaria de Estado de Saúde disse ainda não teria sido “notificada em ofício sobre a situação. Porém, a SES apurará a questão e tomará as providências cabíveis”.