Assistência Social oferece curso de pintura em tecido

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Como parte das ações de qualificação profissional que vêm sendo desenvolvidas, a Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o SENAC, iniciou nesta quarta-feira o curso de pintura em tecidos, que reúne 15 participantes.

Ministradas pela instrutora do SENAC, Katia Woeth, o curso terá 160 horas de duração e se estenderá até o dia 2 de dezembro, com as aulas sendo realizadas no Centro de Referência em Assistência Social do Bairro São Lourenço, das 13h00 às 17h00, de segunda à sexta-feira.

Luzinete da Mota Costa já tem experiência com a pintura em tecido, mas decidiu participar do curso para aprimorar a técnica. “Sempre gostei de pintura”, disse ela. “Estou fazendo o curso para me aprimorar, produzir peças para mim e quem sabe vender algumas”.