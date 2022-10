Assistência Social está com inscrições abertas para o curso de derivados de leite

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Verde, em parceria com o SENAR e com o Sindicato Rural, está com inscrições abertas para mais uma capacitação gratuita que será realizada ainda este mês.

As inscrições são para o curso de derivados de leite, onde os participantes aprenderão técnicas para a produção de requeijão, doces, iogurtes e manteiga.

Os interessados em participar da capacitação devem ser maiores de 18 anos e dirigir-se ao Centro de Referência em Assistência Social do Bairro São Lourenço, localizado na Rua Amazonas, 210, para efetuar a inscrição, munidos de RG e CPF, ou obter maiores informações pelo telefone (66) 3419-3616.

As matrículas, de acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, podem ser feitas das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. O curso será realizado entre os dias 24 e 28 de outubro, no horário das 7h00 às 17h00. “Capacitação como essas, além de contribuir com a melhoria da alimentação das famílias e com o melhor aproveitamento dos produtos, pode ser também uma fonte de renda”, comentou a secretária municipal de Assistência Social e primeira-dama, Rosilei Pereira Borges.