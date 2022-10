Após decisão judicial, prefeito de MT cancela sorteio de carro prometido caso cidade fosse campeã de votos em Bolsonaro

A Polícia Federal apura possível tentativa de compra de votos e o procurador regional eleitoral Erich Masson havia solicitado à Justiça Eleitoral que multasse o prefeito em R$ 300 mil. O valor anterior era de R$ 100 mil, mas o Ministério Público solicitou a majoração diante da defesa apresentada pelo político, que alegou que havia se pronunciado como cidadão e não como prefeito.

No novo vídeo, chefe do Executivo diz: “Eu, Carlos Alberto Capeletti, em atendimento a decisão proferida pela Justiça Eleitoral, que entendeu que o sorteio de uma pick-up, se o município de Tapurah obtivesse maior índice de votação em prol ao candidato Jair Messias Bolsonaro, caracteriza propaganda irregular, na forma do Art. 243, inciso V, do Código Eleitoral, venho me retratar publicamente e informar o cancelamento do sorteio, hoje, dia 18 de outubro de 2022”.