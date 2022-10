ALMT realiza primeira audiência sobre Orçamento 2023 nesta quarta-feira (19)

Ocorre às 14h desta quarta-feira (19), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), a primeira audiência pública para debater o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023, que fixa o montante de R$ 30,815 bilhões – o valor é 3,72% maior do que no ano anterior e compreende gastos referentes aos Poderes do Estado, fundos, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.