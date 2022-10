Acidente entre caminhonete e ônibus deixa um indígena morto e outros sete feridos em MT

Segundo a Polícia Civil, a caminhonete viajava sentido à cidade de Campos de Júlio, a 692 km de Cuiabá, e saía da BR-364 para a estrada que dá acesso a uma aldeia, localizada nos fundos de uma propriedade rural, quando colidiu de frente com o ônibus que vinha de Campos de Júlio.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, na caminhonete havia oito indígenas. Todos foram socorridos, mas um deles morreu a caminho do hospital. Entre as pessoas socorridas estava o condutor da caminhonete.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o teste do bafômetro foi realizado no motorista do ônibus e da caminhonete, mas ambos testaram negativo.

O condutor da caminhonete não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo a PRF.