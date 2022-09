Vítimas de explosão de lancha em Lucas do Rio Verde (MT) permanecem na UTI

Os três sobreviventes ficaram gravemente feridos e tiveram queimaduras de terceiro grau, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Atualmente, um deles, identificado como D. Z., de 30 anos, está na Santa Casa de Cuiabá.

Já V. L. M., de 24 anos, está no Hospital Regional de Sorriso e P. P. G., de 27 anos, permanece no Hospital Regional de Lucas do Rio Verde.

O acidente aconteceu no sábado (24). Além dos três homens, a arquiteta Rita de Cássia Fernandes Lírio, de 25 anos, estava na lancha. O corpo dela foi encontrado na manhã do domingo (25).

O corpo foi encontrado carbonizado na região da polpa da embarcação, rente ao motor, informaram os bombeiros.