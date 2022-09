Vigilância Ambiental realiza mais uma etapa de vacinação antirrábica

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, realiza hoje e amanhã, mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica.

Nesta segunda-feira, a imunização será feita no PSF do bairro Jupiara, na sede da Vigilância Ambiental – localizada na Rua do Comércio, número 499, atrás da Escola Estadual Jupiara, e no Residencial Cuiabá, no horário das 17h00 às 20h00.

Amanhã, 27, conforme a programação da Vigilância Ambiental, os animais serão vacinados no PSF do Jardim América e na Praça São João Paulo II, também das 17h00 às 20h00.

De acordo com o coordenador da V. A. Kaio Cesar Neves Oliveira, devem ser vacinados cães e gatos com idade acima de 3 meses, incluindo as fêmeas que estiverem prenhes.

No último dia 6, a Vigilância Ambiental realizou o “Dia D”, da vacinação antirrábica, quando foram imunizados 9.277 animais dos 13.018 que devem ser vacinados. Até agora, de acordo com a V.A. foram imunizados 11.515 cães e gatos.