Vagas de emprego no SINE para esta semana

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas: são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.

Segundo a coordenadora Jéssia Moreli, esta semana estão sendo disponibilizadas mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.

Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.

RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

VAGAS QTD Açougueiro 1 Ajudante de metalúrgica – serviços gerais 1 Ajudante de eletricista – construção civil 1 Ajudante de motorista 1 Ajudante de serralheiro 1 Assistente administrativo – Sapezal 1 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar administrativo 3 Auxiliar de linha de produção – metalurgica 1 Auxiliar de linha de produção – lanchonete 1 Auxiliar de linha de produção – indústria água mineral 3 Auxiliar de linha de produção – gráfica 1 Auxiliar de linha de produção – artefatos de concreto 3 Auxiliar de linha de produção – renovadora de pneus 1 Auxiliar de mecânico de autos – motocicleta 1 Balconista 1 Banhista de animais domésticos 1 Barman 3 Consultor de Vendas – material de construção 1 Caseiro – serviços gerais – vaga pro casal 1 Caseiro – hidroponia – vaga pro casal 1 Calheiro 1 Cozinheira 1 Camareira de motel 1 Churrasqueiro 1 Classificador de grãos – armazém em Nova Brasilândia 1 Costureira em geral 1 Estágio – Engenharia Civil 1 Eletricista 1 Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Esteticista de animais domésticos 1 Farmacêutico 5 Garçom 3 Gerente administrativo – fazenda 1 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1

Lubrificador de máquinas 2 Mecânico industrial – metalurgica 1 Mecânico de carreta 2 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de máquina agrícola 1 Mecânico de motocicletas 1 Montador de estruturas metálicas 1 Motorista entregador – madeireira 1 Motorista entregador – material de construção 1 Motorista de petshop 1 Motorista de caminhão pipa/limpa fossa 1 Motorista de caminhão – cnh d e curso de transporte de passageiros 1 Motorista de caminhão – cnh e e curso do moop 2 Motorista de ônibus rodoviário 3 Operador de maquina agricola 2 Operador de empilhadeira 1 Pedreiro 1 Servente de obras 1 Serviços gerais – obra em rodovia 4 Operador de secador (produtos agrícolas) 1 Repositor de mercadorias – conveniência de bebidas 1 Repositor de mercadorias – externo 1 Representante técnico de vendas – energia solar 1 Soldador 4 Serralheiro 2 Técnico agrícola 1 Técnico de telecomunicações (telefonia) 4 Técnico em segurança do trabalho 2 Vaqueiro – casal 1 Vendedor pracista 1 Vigia noturno – obra em rodovia 1

Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.

Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426