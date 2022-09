UBS permanecerão abertas até as 20h00 para coleta de material para exame de prevenção ao câncer de colo de útero

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde realiza nesta quarta-feira (14), o “Dia D” de coleta para exames preventivos de colo uterino.

Todas as Unidades Básicas de Saúde localizadas na área urbana funcionarão em horário estendido, permanecendo abertas das 17h00 às 20h00. O horário foi determinado para proporcionar às mulheres que trabalham fora, o acesso à coleta.

O câncer de colo de útero é uma das principais causas de morte de mulheres no Brasil, no entanto, se diagnosticado precocemente, tem grandes chances de cura.

De acordo com as estatísticas, 44% dos casos diagnosticados no Brasil ainda não desenvolveram características de malignidade. Nessa fase, a doença pode ser curada em quase todos os casos.