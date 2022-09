Taça Cidade de Futsal Começa dia 19; inscrições podem ser feitas até dia 16

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, a Taça Cidade de Futsal começa na próxima segunda-feira (19), no Ginásio de Esportes Joubert Izaias Romancini. As inscrições podem ser feitas até o dia 16.

As partidas serão disputadas as segundas, terças e sextas-feiras, com início sempre às 19h00. Sete equipes masculinas e 5 femininas, formadas apenas por jogadores locais, estão confirmadas até agora para a disputa da competição.

Conforme informou a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esportes, nos mesmos dias dos jogos das categorias adultas masculina e feminina e infanto-juvenil, serão disputadas as partidas das categorias infantis (Sub-12 e Sub-14), que terão início às 18h00.

De acordo com o secretário Clemilson Carvalho Nascimento, a premiações tanto para a categoria adulta masculina como para a feminina, e também para a infanto-juvenil: 1° Lugar R$ 2 mil, mais 50% do valor arrecadado com as inscrições, 2° lugar R$ 1 mil mais 30% do valor das inscrições e 3° lugar 20% do valor das inscrições. Para as demais categorias, troféus e medalhas.