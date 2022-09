SMS adquire ventilador pulmonar infantil para o HMCJ

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Hospital Municipal Coração de Jesus, de Campo Verde, recebeu esta semana um ventilador pulmonar infantil. O aparelho vai equipar o berçário da unidade hospitalar e foi adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde.

O ventilador pulmonar é um aparelho considerado fundamental no tratamento de recém-nascidos que precisam de suporte ventilatório após o parto, especialmente para os bebês prematuros enquanto aguardam vagas em UTI neonatal.

De acordo com a direção do HMCJ, o Hospital já contava com esse tipo de aparelho. O novo vem ampliar a oferta de atendimento e aumentar o suporte para a pediatria. “Nosso propósito é cada dia mais ofertar uma saúde de qualidade para nossa população e equipar o Hospital Municipal é um dos nossos objetivos”, disse a secretária municipal de Saúde e vice-prefeita Edna Queiroz da Silva.

Pediatra do HMCJ, o médico Guilherme Luiz Nunes Batista também destacou a aquisição do aparelho. “Este ventilador pulmonar vem para somar nos cuidados imediatos com os recém-nascidos. Essa é uma aquisição importante para o município de Campo Verde”, observou ele.