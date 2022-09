“Setembro Amarelo”; Saúde de Campo Verde realiza ação na Avenida Brasil

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria de Saúde de Campo Verde realizou na manhã desta quinta-feira, mais uma ação da “Campanha Setembro Amarelo”, que visa conscientizar a população sobre o suicídio e suas causas.

Durante parte da manhã, equipes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e da Secretarias Municipal de Saúde, distribuíram panfletos com orientações aos motoristas e pedestres que passavam pela Avenida Brasil. Carros também foram adesivados com mensagens referentes à Campanha.

Psicólogo do CAPS, Orivaldo Sales Filho pontua que quem tem tendências suicidas emite sinais que alertam sobre o problema. Desanimo, apatia, isolamento, frases como “eu tenho vontade de sumir”, e automutilação – atitude que tem aumentado entre os adolescentes, são sinais que a pessoa precisa de ajuda.

Acolhimento e apoio

O psicólogo ressalta que, a partir desse momento, quem convive com alguém que demonstra esse tipo de comportamento, deve oferecer apoio e mostrar que viver é a melhor escolha. Acompanhamento psicológico, terapia, psicoterapia individual ou em grupo e até mesmo o uso de medicamentos, são ferramentas que podem evitar que o pior aconteça.

Em Campo Verde, conforme destacou o psicólogo, existe uma rede formada pelas UBS´s, Hospital Municipal (em caso de emergência) e o CAPS, onde quem sofre com tendências suicidas pode buscar apoio.

Além disso o Centro de Valorização da Vida (CVV) mantém um serviço de apoio 24 horas por dia através do telefone 188. No site www.setembroamarelo.com podem ser encontradas todas as informações sobre a campanha e as ações que serão desenvolvidas durante o mês de setembro.

No Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 32 pessoas por dia cometem suicídio. Para reduzir esse número e conscientizar a população sobre o problema, foi criada em 2014 a “Campanha Setembro Amarelo”.