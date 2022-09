SENAI vai ofertar cursos na área têxtil em Campo Verde a partir do primeiro trimestre de 2023

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com grande produção de algodão e pluma de qualidade, Campo Verde é referência em cotonicultura e o maior polo têxtil de Mato Grosso, com 15 usinas de beneficiamento e 4 fiações em funcionamento. E a perspectiva, em razão dos investimentos que estão sendo feitos no setor de transporte rodoviário e ferroviário, é que novas empresas ligadas à produção de fios e a outros derivados do algodão, escolham Campo Verde para instalarem suas unidades.

Com a vinda de novas empresas e o aquecimento do setor, a necessidade de mão-de-obra qualificada aumentará. Como forma de resolver essa questão, a Administração de Campo Verde mapeou as demandas e buscou parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), para que sejam disponibilizados cursos voltados à indústria têxtil.

Nesta quinta-feira, a gerente do SENAI em Rondonópolis, Ana Carolina Ferreira Bononi, informou que a instituição ofertará no primeiro trimestre de 2023, dois cursos. Um deles será o de costureiro industrial do vestuário. Para essa qualificação, que terá carga de 200 horas, será criada uma turma com 20 vagas.

Também serão criadas 3 turmas para o curso de operador de processos de fiação, cada uma delas com 20 vagas e carga de 352 horas.

Ana Carolina explicou que o curso de costureiro industrial de vestuário “tem por objetivo desenvolver competências profissionais necessárias para costurar peças de vestuário, preparar, operar e realizar manutenções básicas em máquinas de costura industrial”.

Por sua vez o curso de operador de processo de fiação vai qualificar o aluno de forma que ele possa executar operações relacionadas à produção do fio. “O aluno irá aprender a programar, carregar e operar máquinas de fiar, de retorcer e de enrolamento; monitorar a qualidade do material e descarregar maquinas de preparação à fiação”, explicou a gerente do SENAI. Ana Carolina explicou também que, por serem de longa duração, esses cursos não foram ofertados em 2022.

Com sua inauguração marcada para o próximo dia 4, a unidade do SENAI em Campo Verde, que funcionará em um prédio localizado na Avenida Eugênio Prati, no Loteamento Green Ville, está com inscrições abertas para os cursos de operador de máquinas e implementos agrícolas, costureira industrial, assistente administrativo com informática, assistente contábil e assistente de recursos humanos. Até sexta-feira (30), as inscrições poderão ser feitas no Paço Municipal Prefeito Onescimo Prati. A partir da próxima semana, o local para inscrição passa a ser a unidade do SENAI.