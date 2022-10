SENAI/CV ofertará cursos na área de manutenção industrial

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Desde o final dos anos 1990, a cotonicultura tem sido uma das molas propulsoras da economia de Campo Verde. Além de grande produtor de pluma, o município é também o maior polo têxtil de Mato Grosso, com 15 usinas de beneficiamento e 5 fiações em operação. E as perspectivas de crescimento para os setores de fiação e tecelagem são as melhores. Com grande oferta de matéria-prima e posicionamento logístico extremamente favorável, novas indústrias devem se instalar no município, aumentando a necessidade de mão-de-obra qualificada.

Para atender a essa demanda, a Administração Municipal, através de uma parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), fez o mapeamento do processo produtivo local que revelou a necessidade de oferecer qualificação nas áreas de suporte às empresas, como a manutenção industrial. “Percebemos que será necessário oferecer cursos nas áreas de eletricidade industrial, metalmecânica e soldagem”, observou a gerente do SENAI de Rondonópolis, Ana Caroline Ferreira Bononi.

A gerente destacou que a manutenção industrial é um setor indispensável na cadeia produtiva. Uma equipe de manutenção bem treinada reduz os custos na operação e garante a confiabilidade das máquinas e equipamentos, melhora a performance e entrega mais produtividade. “Sem dúvida, esses cursos vão suprir uma necessidade existente na contratação dessa mão-de-obra mais especializada”, enfatizou.

De acordo com Ana Carolina, para 2023 o SENAI/CV ofertará mais de 80 vagas em cursos ligados a áreas tecnológicas. A previsão, segundo ela, é que as turmas comecem a ser formadas a partir do primeiro trimestre do próximo ano.

A Unidade do SENAI em Campo Verde será inaugurada no próximo dia 4. Inicialmente serão ofertados cinco cursos: operador de máquinas e implementos agrícolas, costureira industrial, assistente administrativo com informática, assistente contábil e assistente de recursos humanos. Para o primeiro trimestre de 2023 está programada também a realização dos cursos de costureiro industrial do vestuário e de operador de processos de fiação.