SENAI chega a Campo Verde com uma perspectiva de mudança na capacitação profissional

Campo Verde vive um momento de retomada do seu protagonismo como um dos municípios mais importantes de Mato Grosso. O momento é de verdadeira transformação e de aquecimento no setor econômico, com perspectivas de grandes investimentos em diversos segmentos.

E para acompanhar esse momento de economia aquecida, a Administração Municipal tem atuado de forma a oportunizar aos trabalhadores, a qualificação necessária para que eles possam ocupar os novos postos de trabalho que surgirão com os investimentos previstos.

“Nosso objetivo é capacitar cada vez mais a nossa mão-de-obra, tanto como forma de favorecer aos trabalhadores, como atender a demanda das empresas”, disse o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

SENAI – Uma das ações que causarão grande impacto quanto à qualificação de mão-de-obra, é a implantação de uma unidade do SENAI em Campo Verde, por meio de uma parceria com o Município.

A nova unidade, que será inaugurada no dia 4 de outubro, vai funcionar em um espaço localizado na Avenida Eugênio Prati, no Loteamento Green Ville.

Inicialmente, o SENAI de Campo Verde ofertará os seguintes cursos: operador de máquinas e implementos agrícolas, costureira industrial, assistente administrativo com informática, assistente contábil e assistente de recursos humanos.

“Nossa proposta é oferecer capacitação nas áreas que atenderão a nossa realidade”, pontua o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira. “Temos certeza que a chegada do SENAI, com esse modelo de qualificação, vai revolucionar o mercado de trabalho de Campo Verde”, destaca o prefeito.

De acordo com o SENAI, as inscrições para os cursos estão abertas e poderão ser feitas até o fechamento das turmas. Para o curso de operador de máquinas e implementos agrícolas estão sendo disponibilizadas 20 vagas no período da noite. O curso de costura industrial terá 20 vagas para o período da manhã e mais 30 vagas no período da tarde.

Para o curso de assistente administrativo com informática serão disponibilizadas 25 vagas no período da tarde e 25 vagas no período noturno, e para o curso de assistente contábil serão 30 vagas à tarde e 25 à noite. As aulas do curso de assistente contábil terão início no dia 5 de outubro e para os demais cursos, o início está marcado para o dia 10 de outubro.