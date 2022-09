Semana terá onda de calor no Centro-Oeste, TO e MG; em áreas do Sul e Sudeste, frente fria avança

Em áreas do centro e norte de Mato Grosso, sul do Pará, norte de Goiás e sul de Tocantins os valores poderão ultrapassar os 40°C, principalmente no dia 17 de setembro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta terça, porém, já há previsão de 40ºC para Cuiabá (MT). Amanhã, os termômetros na capital mato-grossense e em Goiânia (GO) devem registrar 38ºC (veja mais abaixo a previsão completa).

Segundo o Inmet, essas altas temperaturas na região central do Brasil ocorreram devido à formação de uma massa de ar seco associada à falta de chuva, cenário comum nesta época do ano, juntamente com a aproximação da primavera, que também contribui para essa elevação.

O Inmet emitiu um alerta de altas temperaturas até as 19h da próxima quarta-feira (14) para quase todo o estado de Goiás, sul do Tocantins, leste do Mato Grosso e a metade oeste de Minas Gerais (veja abaixo).