Secretaria de Saúde realiza audiência pública de prestação de contas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde realizou na tarde desta sexta-feira, no Plenarinho da Câmara de Vereadores, uma audiência pública para prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2022, que abrange os meses de maio a agosto.

De acordo com a consultora Patrícia Malheiros, da Facilita Gestão Pública, empresa que presta assessoria à Secretaria Municipal de Saúde, foram apresentados os demonstrativos financeiros e elencados os resultados dos serviços prestados no período. Segundo ela, todos itens apresentaram conformidade e houve um equilíbrio entre as receitas e as despesas.

Conforme frisou Patrícia Malheiros, a realização da audiência pública, que foi transmitida ao vivo pelo facebook da Prefeitura de Campo Verde, atendeu ao que determina a Lei 141/2012. Representantes do Conselho Municipal de Saúde e a secretária municipal de Saúde e vice-prefeita Edna Queiroz da Silva, acompanharam a prestação de contas.