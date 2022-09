Secretaria de Saúde de Campo Verde trabalha para alcançar meta de vacinação contra paralisia infantil

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde tem trabalhado de forma a atingir a meta de no mínimo 95% das crianças com mais de um ano e menores que cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) imunizadas contra a paralisia infantil.

No último dia 20 de agosto, a pasta realizou o “Dia D” da vacinação, alcançando um índice de 55% de imunização, percentual considerado aquém do ideal. Para reverter essa situação e aumentar a cobertura vacinal do público alvo, a Secretaria Municipal de Saúde adotou nos últimos dias estratégias que elevaram o percentual de vacinação para 73%.

Entre as estratégias adotadas está a busca ativa nas creches e centros educacionais da Rede Municipal de Ensino. Também fazem parte das medidas o acesso aos locais de vacinação com as salas de vacinas permanecendo abertas durante todo o período de funcionamento das Unidades de Saúde e a não exigência do comprovante de residência, mas somente do cartão do SUS.

Essas medidas, segundo a técnica de enfermagem da Vigilância Epidemiológica de Campo Verde, Amélia Leonel, têm contribuído para o aumento do número de crianças imunizadas. “Estamos bem acima da média estadual e nacional e lutando com todas as estratégias possíveis para chegar a pelo menos 95%”, frisa ela. Atualmente, o índice está em 73%.

De acordo com Amélia Leonel, as Unidades de Saúde estão aproveitando as consultas e outros procedimentos para checarem a situação vacinal da criança e atualizá-la, se for o caso. Também está sendo feita pelos profissionais da Secretaria de Saúde, o monitoramento da cobertura vacinal, com a identificação e busca ativa das pessoas com o cartão de vacinação incompleto, reconhecendo as pessoas em vulnerabilidade.

E as ações não param por aí: a garantia adequada do registro da vacinação no cartão ou na caderneta de vacinação e nos sistemas das estratégias e-SUS AB, a orientação à população sobre a importância da atualização da vacinação, além da realização de ações coletivas de educação em saúde com a comunidade para a prevenção de doenças por meio da vacinação são estratégias de grande relevância que estão sendo desenvolvidas para que a meta estipulada pelo Ministério da Saúde seja alcançada.

A técnica de enfermagem da Vigilância Epidemiológica informou ainda que ações de vacinação em campanhas, vacinação em horário estendido nas unidades, vacinação extra nos bairros e na zona rural, além de vacinação nas creches, escolas e domicílios, estão ajudando no alcance da meta.