Secretaria de Saúde anuncia compra de mais aparelhos para realização de eletrocardiograma

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Campo Verde, que já tem uma saúde pública de qualidade, caminha a passos largos para se consolidar cada vez mais como referência no Mato Grosso.

Para isso, importantes investimentos estão sendo feitos. Um exemplo é a compra de aparelhos para a realização de eletrocardiograma para cinco Unidades Básicas de Saúde localizadas na área urbana e na zona rural do município.

Os equipamentos foram entregues na última sexta-feira (9) às UBS São Miguel, Araras II, Santo Antônio da Fartura, Dom Osório e Recanto do Bosque/Jupiara. As Unidades Zacarias Furtado de Lima e Jardim América já contavam com os aparelhos.

Nesta segunda-feira, a Secretária Municipal de Saúde e vice-prefeita Edna Queiroz da Silva, informou que até outubro mais quatro eletrocardiógrafos deverão ser adquiridos e entregues às UBS Olímpia Macarini, São Lourenço, Araras e Central. “Nossa proposta é fazer com que tenhamos uma saúde pública cada vez melhor e a altura da nossa população”, disse ela.