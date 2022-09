Secretaria de Obras recebe equipamento de pavimentação

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Administração Municipal de Campo Verde tem feito grandes investimentos no setor de pavimentação da Secretaria Municipal de Obras visando dar melhores condições para que os serviços de reparo e conservação de vias possam ser executados com excelência.

Esta semana foi entregue à Secretaria um distribuidor de agregados para pavimentação asfáltica. O equipamento, modelo EAR 800, também conhecido como spread, foi adquirido com recursos do Município e custou R$ 66 mil.

O distribuidor de agregados é um equipamento indicado para distribuição de pedras (agregados) para bases e tratamentos superficiais.

Na pavimentação asfáltica, primeiramente é realizada a compactação da sub-base com um rolo compactador vibratório e depois é feita a distribuição da base com o distribuidor de agregados. Numa segunda etapa, já com a base e a sub-base executadas, é feita novamente a aplicação de agregados, momento em que, mais uma vez, é utilizado o spread.

O distribuidor de agregados EAR 800 funciona em conjunto com o caminhão, garantido a distribuição uniforme devido ao seu modo de operar. “Com esse novo equipamento, vamos ter mais qualidade e agilidade nos trabalhos, além de mais segurança para os servidores. O equipamento que tínhamos, por ser antigo, estava defasado e com muita necessidade de manutenção”, observou o secretário de Obras, Fabiano Teruel.

Devido à sua tecnologia, o modelo adquirido para a Secretaria de Obras garante a distribuição uniforme dos agregados. Além dessa vantagem, o uso do spread dispensa a necessidade de servidores espalharem o material com o auxílio de pás ou enxadas, proporcionando redução de gastos com mão de obra, segurança, rapidez e qualidade.