Secretaria de Educação realiza Seminário Municipal de Alfabetização

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Educação de Campo Verde realizou na última quarta-feira (28), o 1° Seminário Municipal de Alfabetização. O evento, que contou com a presença de professores alfabetizadores, representantes da Secretaria Estadual de Educação e da Delegacia Regional de Educação de Primavera do Leste, fez parte das ações desenvolvidas pelo Programa Alfabetiza MT, que tem por objetivo alfabetizar todas as crianças até o 2° do Ensino Fundamental.

Durante a realização do Seminário foi realizada uma mostra de boas práticas educacionais desenvolvidas pelas escolas do município e ministradas palestras relacionadas ao processo de alfabetização. As ações desenvolvidas pelas escolas da Rede Municipal de Ensino ao longo dos últimos dois anos, têm resultado em avanços no processo de aprendizagem dos alunos que podem ser comprovados pelo último IDEB (Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico), em que Campo Verde obteve a 3ª melhor colocação nas séries iniciais e o 1° lugar nas séries finais em Mato Grosso.

Um dos palestrantes do evento foi Anderson Araújo, coordenador do Programa de Alfabetização em Regime de Colaboração (PARC), desenvolvido em Sobral (CE), município que é referência no Brasil em educação básica. Também ministrou palestra a coordenadora de implementação do PARC/Sobral, Valdízia Ribeiro, que falou sobre “material didático complementar na rotina pedagógica de alfabetização.

O cenário educacional encontrado por ele em Campo Verde foi destacado não somente pela qualidade estrutural, mas também pela estrutura pedagógica disponibilizada aos alunos, que, segundo ele, são preponderantes para uma boa aprendizagem. “A gente vê pelos resultados do IDEB, por exemplo”, comentou. “Campo Verde, no estado, é [o município] que tem a menor desigualdade entre as escolas. Tem a melhor aprendizagem, mas com equidade, com pouca desigualdade. Isso é um destaque importante”, salientou.

,Em relação ao Seminário, Anderson observou que o evento foi uma importante oportunidade para que fossem feitas análises das ações desenvolvidas, comemorar os avanços e entender em quais pontos o município pode avançar ainda mais.

Secretária municipal de Educação, Simoni Pereira Borges explicou que o Seminário é parte integrante da agenda pactuada entre as Secretarias Estadual e Municipal de Educação voltada ao Programa Alfabetiza MT. “Dentro dessa pactuação tem todo um processo a ser desenvolvido. Hoje, o Seminário é um momento de informação e de demonstração das práticas realizadas pelas escolas públicas de Campo Verde, tanto do município quanto do estado, para evidenciar que nós estamos muito responsáveis e cumprindo a meta que é alfabetizar as crianças. Quero destacar também todo o empenho e comprometimento dos professores e gestores escolares que fomentam todo esse processo”, destacou.

Isaltino Alves Barbosa, coordenador de avaliação e coordenador estadual do Programa Alfabetiza MT avaliou a realização do Seminário como uma ação que reforça o regime de colaboração entre o Estado e os Municípios. “De modo a garantir que todas as crianças mato-grossenses sejam alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental”, frisou ele.

Ele também destacou que o Seminário, aliado às boas práticas de ensino desenvolvidas nas escolas de Campo Verde, contribuem significativamente com o processo de aprendizagem dos alunos. “A função do Seminário e desse engajamento é despertar uma rede de colaboração entre escolas da Rede Estadual e das Redes Municipais de modo que as boas práticas sejam compartilhadas, incentivadas e que, consequentemente, os indicadores educacionais, por exemplo o IDEB do estado de Mato Grosso, sejam melhorados e que tenhamos um processo de ensino e aprendizagem muito mais eficiente”, disse ele.

O 1° Seminário Municipal de Alfabetização de Campo Verde, contou com apresentações artísticas dos alunos da APAE e da Trupe Trampolim, que oferece aulas de técnicas circenses às crianças.