Sábado será o “dia D” da vacinação antirrábica

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, realiza no próximo sábado (10) o “dia D” da vacinação antirrábica. Deverão ser imunizados cães e gatos com idade acima de 3 meses, inclusive as fêmeas que estejam prenhes.

Entre 8h00 e 18h00, as Unidades Básicas de Saúde da zona urbana permanecerão abertas para a imunização. Também haverá pontos de vacinação na Praça da Bíblia (Ayrton Senna), na Praça São João Paulo II; na esquina da Avenida Mato Grosso com a Avenida Eugênio Prati no residencial Greenville, e na esquina da Avenida Beija Flor com a São Cristóvão, no bairro Recanto dos Pássaros.

De acordo com o coordenador da Vigilância Ambiental, Caio Cesar Neves Oliveira, desde o dia 27 de julho, equipes estão realizando a imunização dos animais na zona rural. A meta, segundo ele, é vacinar 13.018 animais em todo o município.

O que é a raiva?

A raiva é uma zoonose (doença que passa dos animais ao homem e vice-versa) transmitida por um vírus mortal tanto para o homem como para o animal. Envolve o sistema nervoso central, levando ao óbito após curta evolução.

Transmissão

A transmissão da raiva ocorre quando os vírus da raiva existentes na saliva do animal infectado penetram no organismo através da pele ou de mucosas, por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura. Em Campo Verde nunca foi registrado casos de raiva humana.

Sintomas

Nos animais contaminados pelo vírus da raiva, normalmente ocorrem os seguintes sintomas: dificuldade para engolir, salivação abundante, mudança de comportamento, mudança de hábitos alimentares, paralisia das patas traseiras.